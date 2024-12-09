Ексголову Хмельницької обласної МСЕК залишили під вартою. Фото: РБК-Україна

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою ексголову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу за підозрою в незаконному збагаченні.

Як повідомляє пресслужба відомства, колегія суддів вирішила не задовольняти апеляційну скаргу захисника.

«За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін», — йдеться в повідомленні.

Підозрювана залишили під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 280 мільйонів гривень.

Реклама

Зазначається, рішення Апеляційної палати, ухвалене 9 грудня, є остаточним і не підлягає касаційному оскарженню.

Нагадаємо, у помешканні керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Віри Бєлякової було знайдено 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних виробів та російський паспорт сина.

Лише через місяць після обшуків очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи оголосили про підозру.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.