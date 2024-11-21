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Ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу залишили під вартою та зменшили заставу до ₴300 млн

Тетяна Крупа, фото: graty.meТетяна Крупа, фото: graty.me

Сьогодні, 21 листопада, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду вирішили залишити Тетяну Крупу під вартою та зменшили заставу з 500 мільйонів до 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Зазначається, що у разі внесення застави на Тетяну Крупу мають покласти обовʼязки:

  • прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду;
  • утриматися від спілкування з працівниками медико-соціальної експертної комісії та людьми, які зверталися до МСЕК з питань, які стосуються цього провадження;
  • повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорт та інші документи для виїзду за кордон.
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Тетяна Крупа брала участь у засіданні по відеозвʼязку.

Прокурор Вадим Сидоренко заявив, що провели 22 обшуки, під час яких вилучили майно Тетяни Крупи. Кошти вилучені й арештовані. Крім того, наклали арешт на понад 150 обʼєктів нерухомого майна, які зареєстровані у тому числі й на юридичні особи (компанії).

Також прокурор зазначив, що знайдені кошти під час обшуку — це ще не всі активи, які знайшло слідство.

Під час судового засідання стало відомо, що Крупа має звання «Заслужений лікар України».

Адвокатка Тетяни Крупи заявляла, що кошти усі арештовані й родина Крупи не має можливості внести та позичити їх.

Вона також вважає, що для обвинуваченої не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через стан її здоровʼя. Її, на думку захисниці, мають відпустити на поруки.

Крупа попросила у суддів обрати їй запобіжний захід, не пов'язаний із перебуванням під вартою, а під внесення залогу з адекватною сумою.

«Враховуючи, що всі кошти арештовані, то навіть п'ять мільйонів гривень для мене занадто велика сума», — сказала вона.

Після цього обвинувачувана, яка брала участь по відеозвʼязку, розплакалася.

Нагадаємо, у помешканні керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Віри Бєлякової було знайдено 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних виробів та російський паспорт сина.

Лише через місяць після обшуків очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи оголосили про підозру.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року. 

Нагадаємо, що Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК.

Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Також в міністерство соціальної політики України запевнили, що реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на розмір пенсій по інвалідності, якщо виплати були призначені на законних підставах.

28 жовтня повідомлялося, що функції Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня стартує перший етап реформи медико-соціальних експертних комісій. Реформа передбачає переведення функцій МСЕК у кластерні лікарні, скасування поняття медико-соціальної експертизи та цифровізованою.

Крім того, у  фігурантів справ щодо корупційних схем у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) знайшли зброю, елітні автівки та мільйони гривень на рахунках.

Пізніше, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії.

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