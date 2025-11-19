  • середа

Клуб

До Дня працівників суду відзначили понад 500 фахівців, серед них — 31 з Миколаївщини

Ілюстраційне фото: «МикВісті»До Дня працівників суду відзначили 31 фахівця з Миколаївщини. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Рада суддів України до Дня працівників суду відзначила 516 працівників апарату суду та 12 суддів у відставці. Зокрема, 136 отримали почесну грамоту, 177 — грамоти, а 215 — подяки РСУ.

Таке рішення ухвалено під час крайнього засідання Ради суддів України, пише «Закон і Бізнес».

Серед нагороджених — 31 представник судової системи Миколаївської області, з них 1 отримав почесну грамоту, 12 — грамоти та 18 — подяки Ради суддів України.

Почесна грамота Ради суддів України:

• Аксентюк Наталія Леонідівна — керівник апарату Вітовського районного суду Миколаївської області.

Грамота Ради суддів України

• Брек Ганна Степанівна — помічник судді Миколаївського апеляційного суду;

• Бурлаченко Аліна Дем'янівна — помічник судді Господарського суду Миколаївської області;

• Зайченко Олена Володимирівна — помічник голови Миколаївського апеляційного суду;

• Запорожець Олена Володимирівна — помічник голови Господарського суду Миколаївської області;

• Захоженка Сергій Павлович — помічник судді Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Кисла Ірина Вікторівна — помічник судді Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Сірюк Світлана Володимирівна — помічник судді Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Соловйов Артем Олександрович — головний спеціаліст Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Тристан Вікторія Олександрівна — заступник керівника апарату Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Хімород Вадим Григорович — помічник судді Господарського суду Миколаївської області;

• Цуріку Ірина Миколаївна — помічник заступника голови Господарського суду Миколаївської області;

• Щербіна Людмила Вікторівна — помічник судді Вітовського районного суду Миколаївської області.

Подяка Ради суддів України:

• Аленіній Марина Андріївна — головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу та аналітично-статистичної роботи Миколаївського окружного адміністративного суду;

• Батченко Наталія Сергіївна — головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Господарського суду Миколаївської області;

• Біляєва Вікторія Миколаївна — секретар судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Миколаївського апеляційного суду;

• Васильєва Алла Юріївна — помічник заступника голови Миколаївського окружного адміністративного суду;

• Гуринчук Ганна Юріївна — заступник керівника апарату Господарського суду Миколаївської області;

• Гусарова Ірина Миколаївна — секретар судового засідання Снігурівського районного суду Миколаївської області;

• Літвінова Дар'я Юріївна — секретар судового засідання Снігурівського районного суду Миколаївської області;

• Мальченко Катерина Сергіївна — помічник судді Снігурівського районного суду Миколаївської області;

• Мармазинська Наталя Дмитрівна — помічник судді Господарського суду Миколаївської області;

• Науменко Юлія Валеріївна — заступник керівника апарату Снігурівського районного суду Миколаївської області;

• Новосьолова Тетяна Вікторівна — архіваріус Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Панченко Віра Володимирівна — начальник відділу узагальнення судової практики та аналітично-статистичної роботи Господарського суду Миколаївської області;

• Резуник Тетяна Вікторівна — секретар судового засідання Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Чоботаренко Тетяна Іванівна — головний спеціаліст відділу аналітично-інформаційної роботи та узагальнення судової практики Миколаївського апеляційного суду;

• Шагаєва Людмила Валеріївна — головний спеціаліст архіву Господарського суду Миколаївської області;

• Шараєва Маргарита Володимирівна — секретар судового засідання Господарського суду Миколаївської області;

• Шевченко Тетяна Віталіївна — секретар судового засідання Господарського суду Миколаївської області;

• Шкурко Уляна Сергіївна — секретар Вітовського районного суду Миколаївської області.

Нагадаємо, голова Заводського районного суду Миколаєва Сергій Щербина придбав новий кроссовер люксового сегменту Land Rover Range Rover Sport. Покупка коштувала 4,5 мільйона гривень.

Зазначимо, що ще у червні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації Сергія Щербини за 2021 рік, в якій були виявлені недостовірні дані. Зокрема завищення готівкових заощаджень більш ніж на 1 мільйон гривень.

Читайте також: Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва у 2024 році?

