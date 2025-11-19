До Дня працівників суду відзначили понад 500 фахівців, серед них — 31 з Миколаївщини

До Дня працівників суду відзначили 31 фахівця з Миколаївщини. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Рада суддів України до Дня працівників суду відзначила 516 працівників апарату суду та 12 суддів у відставці. Зокрема, 136 отримали почесну грамоту, 177 — грамоти, а 215 — подяки РСУ.

Таке рішення ухвалено під час крайнього засідання Ради суддів України, пише «Закон і Бізнес».

Серед нагороджених — 31 представник судової системи Миколаївської області, з них 1 отримав почесну грамоту, 12 — грамоти та 18 — подяки Ради суддів України.

Почесна грамота Ради суддів України:

• Аксентюк Наталія Леонідівна — керівник апарату Вітовського районного суду Миколаївської області.

Грамота Ради суддів України

• Брек Ганна Степанівна — помічник судді Миколаївського апеляційного суду;

• Бурлаченко Аліна Дем'янівна — помічник судді Господарського суду Миколаївської області;

• Зайченко Олена Володимирівна — помічник голови Миколаївського апеляційного суду;

• Запорожець Олена Володимирівна — помічник голови Господарського суду Миколаївської області;

• Захоженка Сергій Павлович — помічник судді Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Кисла Ірина Вікторівна — помічник судді Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Сірюк Світлана Володимирівна — помічник судді Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Соловйов Артем Олександрович — головний спеціаліст Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Тристан Вікторія Олександрівна — заступник керівника апарату Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Хімород Вадим Григорович — помічник судді Господарського суду Миколаївської області;

• Цуріку Ірина Миколаївна — помічник заступника голови Господарського суду Миколаївської області;

• Щербіна Людмила Вікторівна — помічник судді Вітовського районного суду Миколаївської області.

Подяка Ради суддів України:

• Аленіній Марина Андріївна — головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу та аналітично-статистичної роботи Миколаївського окружного адміністративного суду;

• Батченко Наталія Сергіївна — головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Господарського суду Миколаївської області;

• Біляєва Вікторія Миколаївна — секретар судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Миколаївського апеляційного суду;

• Васильєва Алла Юріївна — помічник заступника голови Миколаївського окружного адміністративного суду;

• Гуринчук Ганна Юріївна — заступник керівника апарату Господарського суду Миколаївської області;

• Гусарова Ірина Миколаївна — секретар судового засідання Снігурівського районного суду Миколаївської області;

• Літвінова Дар'я Юріївна — секретар судового засідання Снігурівського районного суду Миколаївської області;

• Мальченко Катерина Сергіївна — помічник судді Снігурівського районного суду Миколаївської області;

• Мармазинська Наталя Дмитрівна — помічник судді Господарського суду Миколаївської області;

• Науменко Юлія Валеріївна — заступник керівника апарату Снігурівського районного суду Миколаївської області;

• Новосьолова Тетяна Вікторівна — архіваріус Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Панченко Віра Володимирівна — начальник відділу узагальнення судової практики та аналітично-статистичної роботи Господарського суду Миколаївської області;

• Резуник Тетяна Вікторівна — секретар судового засідання Вітовського районного суду Миколаївської області;

• Чоботаренко Тетяна Іванівна — головний спеціаліст відділу аналітично-інформаційної роботи та узагальнення судової практики Миколаївського апеляційного суду;

• Шагаєва Людмила Валеріївна — головний спеціаліст архіву Господарського суду Миколаївської області;

• Шараєва Маргарита Володимирівна — секретар судового засідання Господарського суду Миколаївської області;

• Шевченко Тетяна Віталіївна — секретар судового засідання Господарського суду Миколаївської області;

• Шкурко Уляна Сергіївна — секретар Вітовського районного суду Миколаївської області.

