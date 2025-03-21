Суд продовжив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК та зменшив заставу

Ексголову Хмельницької обласної МСЕК залишили під вартою. Фото: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі та зменшив заставу. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

Як повідомили пресслужба відомства, підозрювана залишиться під арештом ще 60 днів, до 18 травня 2025 року включно.

Крім того, Крупі зменшили суму застави до 230 мільйонів. У разі внесення застави вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, а також не покидати Хмельницький та здати закордонний паспорт.

Раніше повідомлялось, що Тетяну Крупу залишили під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 280 мільйонів гривень.

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Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.