  • четвер

    29 травня, 2025

  • 20.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві на американця, який приїхав документувати війну, упав балкон: в КМВА пообіцяли жорстко відреагувати

Зруйнований балкон у Києві. Скриншот з відео Instagram/drgeometryЗруйнований балкон у Києві. Скриншот з відео Instagram/drgeometry

У Подільському районі Києва на американського режисера Крістофера Уолтерса, який приїхав до України документувати війну, обвалився балкон. 

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

 За його словами, йдеться не про наслідки ворожої атаки, а про критичний стан будівлі, спричинений тривалою бездіяльністю.

«Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності. Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями», — написав Тимур Ткаченко.

Крістофер Волтерс після падіння балкона у Києві. Скриншот з відео Instagram/drgeometryКрістофер Волтерс після падіння балкона у Києві. Скриншот з відео Instagram/drgeometry

Режисер записав звернення українською мовою, в якому розповів, що балкон обвалився, а тоді сам він упав на землю разом із бетоном.

За його словами, це сталося прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Волтерс хоче провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною, аби таких аварій більше не повторювалося в Києві. 

Нагадаємо, що у Миколаєві на балкон будинку за адресою Громадянська, 46 впало сухе дерево, яке місцеві мешканці просили прибрати протягом року.

Останні новини про: Київ

Масова російська атака на Київщині: є загибла та постраждалi
Росіяни атакували Київ ракетами та дронами: спалахнули пожежі
Нічна атака на Київ: 15 поранених, пошкоджені будинки у чотирьох районах
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати затвердили склад членів наглядової ради на КП «Миколаївводоканал»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати підтримали виключення Кормишкіна зі складу виконкому Миколаєва: рішення ухвалювали пів року

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: вистави, концерти й розваги для всієї родини цього тижня

Марія Хаміцевич
новини

«Стан важкий, за їхнє життя борються медики»: в ОВА прокоментували стан постраждалих після ракетного удару по Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві розширили програму компенсацій за ремонт мереж у багатоквартирних будинках: що це дасть?

Аліна Квітко

Останні новини про: Київ

Нічна атака на Київ: 15 поранених, пошкоджені будинки у чотирьох районах
Росіяни атакували Київ ракетами та дронами: спалахнули пожежі
Масова російська атака на Київщині: є загибла та постраждалi

Бізнесмен зі Львівщини, підозрюваний у корупції в ДЖКГ Миколаєва, намагався втекти до Австрії, — слідство

Афіша Миколаєва: вистави, концерти й розваги для всієї родини цього тижня

46 хвилин тому

У Миколаєві розширили програму компенсацій за ремонт мереж у багатоквартирних будинках: що це дасть?

Аліна Квітко

Головне сьогодні