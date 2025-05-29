У Києві на американця, який приїхав документувати війну, упав балкон: в КМВА пообіцяли жорстко відреагувати

Зруйнований балкон у Києві. Скриншот з відео Instagram/drgeometry

У Подільському районі Києва на американського режисера Крістофера Уолтерса, який приїхав до України документувати війну, обвалився балкон.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, йдеться не про наслідки ворожої атаки, а про критичний стан будівлі, спричинений тривалою бездіяльністю.

«Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності. Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями», — написав Тимур Ткаченко.

Крістофер Волтерс після падіння балкона у Києві. Скриншот з відео Instagram/drgeometry

Режисер записав звернення українською мовою, в якому розповів, що балкон обвалився, а тоді сам він упав на землю разом із бетоном.

За його словами, це сталося прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Волтерс хоче провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною, аби таких аварій більше не повторювалося в Києві.

Нагадаємо, що у Миколаєві на балкон будинку за адресою Громадянська, 46 впало сухе дерево, яке місцеві мешканці просили прибрати протягом року.