Нацполіція провела майже 50 обшуків через схему з «відмивання» грошей великої нафтокомпанії

Поліція викрила схему "відмивання" грошей нафтокомпанії. Фото: Нацполіція

Поліція викрила схему, через яку посадовці однієї з найбільших нафтопереробних компаній України привласнювали та «відмивали» великі суми грошей.

За даними Нацполіції, паливо продавалося підприємствам, але реальні гроші від його продажу потрапляли не до компанії, а переводилися на інші фірми за фіктивними угодами. Ці компанії входили до фінансово-промислової групи, яка й організувала схему.

Правоохоронці провели близько 50 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі — в офісах, квартирах керівників і в компаніях, які могли бути підставними.

Раніше у цій справі вже оголосили в міжнародний розшук колишнього голову правління нафтокомпанії та п’ятьох його спільників. За версією слідства, він створив злочинну групу, до якої входили його заступник, начальник одного з управлінь та кілька бізнесменів. Через підконтрольні компанії вони укладали угоди з нафтопереробною компанією, але не платили за продукцію, а гроші «відмивали» через фіктивні операції.

Поліція викрила схему "відмивання" грошей нафтокомпанії. Фото: Нацполіція Поліція викрила схему "відмивання" грошей нафтокомпанії. Фото: Нацполіція Поліція викрила схему "відмивання" грошей нафтокомпанії. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що суд у Києві ухвалив рішення про арешт зернового термінала в порту Південний, що належав компанії «Агротермінал Логістік» і був пов’язаний із бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.