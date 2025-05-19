Суд арештував зерновий термінал на Одещині, який повʼязують з Коломойським

Суд у Києві ухвалив рішення про арешт зернового терміналу в порту Південний. Фото: БЕБ

Суд у Києві ухвалив рішення про арешт зернового термінала в порту Південний, що належав компанії «Агротермінал Логістік» і був пов’язаний із бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Тепер цей термінал і його активи, включно з будівлями, обладнанням, газопроводами, вантажними кранами та причалом, перебувають під контролем Агентства з управління активами.

У БЕБ зазначили, що компанія-власник майна має зв’язок із бізнесменом, проти якого Рада нацбезпеки й оборони України запровадила економічні санкції.

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Ймовірно, мова йде про компанію «Агротермінал Логістік», зерновий термінал якої пов’язують із бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Агентство з розшуку та менеджменту активів раніше повідомило, що отримало це майно в управління. Активи передані в межах розслідування незаконних дій, зокрема колишніх власників «ПриватБанку» Коломойського і Боголюбова.

Раніше детективи встановили, що у 2016 році службовці кількох компаній провели незаконні операції з майном цього терміналу, яке було закладене в Національному банку України. До схеми причетні посадовці та колишні акціонери одного з банків, зокрема відомий бізнесмен та його оточення.

Нагадаємо, що у серпні минулого року Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у справі Ігоря Коломойського. Розслідування стосується незаконних операцій із банківськими документами, коли підозрюваний фактично не вніс 5,8 мільярда гривень у касу банку і заволодів понад 5,3 мільярдами гривень, які згодом були легалізовані.

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Однак зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень — до 2,4 мільярдів гривень.