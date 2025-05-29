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В Одесі на інклюзивному пляжі «Дельфін» заборонили будівельні роботи до кінця війни, — рішення ОВА

Інклюзивний пляж «Дельфін» в Одесі. Архівне фото: Одеська міська радаІнклюзивний пляж «Дельфін» в Одесі. Архівне фото: Одеська міська рада

В Одесі на час дії воєнного стану заборонено будь-які будівельні роботи на території інклюзивного пляжу «Дельфін». Відповідний спільний наказ підписали голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Валерій Водолазський.

Відповідний документ оприлюднив підприємець, орендар пляжу «Дельфін» Юрій Дегас.

«Заборонити на території пляжу «Дельфін» перебування, пересування в’їзд спецтехніки для проведення робіт з реконструкції цього пляжу на період дії воєнного стану», — йдеться в документі.

Крім того, наказ містить рекомендацію меру Одеси Геннадію Труханову переглянути всі відповідні нормативні акти міської ради, зокрема рішення виконкому від 24 квітня про реконструкцію пляжу, й привести їх у відповідність до вимог цього розпорядження.

Наказ голови Одеської ОВА. Фото: Юрій ДегасНаказ голови Одеської ОВА. Фото: Юрій Дегас
Наказ голови Одеської ОВА. Фото: Юрій ДегасНаказ голови Одеської ОВА. Фото: Юрій Дегас

Юрій Дегас, який облаштував інклюзивний пляж «Дельфін» та комерційний комплекс «Калетон» ще у 2021 році, також опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що Господарський суд Одеси задовольнив його клопотання про забезпечення позову. Відтак представникам міськради заборонено перешкоджати роботі комплексу чи здійснювати його виселення.

— Керівництво регіону та військове командування — зокрема, Олег Кіпер та Валерій Водолазський — ухвалили вольове й справедливе рішення: зупинити так звану «реконструкцію» вже готового, повністю адаптованого пляжу. Це — важливий крок у боротьбі за права людей з інвалідністю та ветеранів, — зазначив Юрій Дегас.

Як відомо, інклюзивний пляж «Дельфін» перебував в оренді у Дегаса. За його словами, частину прибутку від «Калетону» використовували для утримання соціальної частини пляжу. У листопаді 2024 року поблизу інклюзивної зони розпочали демонтаж старих конструкцій солярію, а Дегас заявив, що на цій ділянці планують звести восьмиповерхові апартаменти й ресторан. Він стверджує, що забудовою займаються компанії, нібито пов’язані з одеським бізнесменом Костянтином Ткачем — партнером мера Геннадія Труханова.

24 квітня виконком Одеської міськради ухвалив рішення про розірвання договору оренди з Дегасом, а згодом, 13 травня, депутати проголосували за виділення 2,5 мільйона гривень на реконструкцію пляжу. Мерія заявила, що на місці «Калетону» планується створити басейн з морською водою для осіб з інвалідністю.

 Тим часом у міськраді відзвітували, що перед початком літнього сезону на території «Дельфіну» завершують підключення водопостачання — роботи виконуються коштом міського бюджету.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області цьогоріч планують відкрити для відвідування 48 пляжів. Наразі фахівці перевіряють їх на наявність та доступність укриттів.

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