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Через обстріл Запоріжжя понад 13 тисяч абонентів залишились без світла

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

Вранці 30 травня російські війська обстріляли Запоріжжя, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це понад 13 тисяч мешканців міста залишились без електропостачання.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, енергетики вже частково відновили подачу електрики — світло повернули понад 7 тисячам абонентів. Ще більше 6 тисяч у двох районах міста поки залишаються без електроенергії.

Крім того, через російську атаку в місті загорівся один із об’єктів інфраструктури. На щастя, під час обстрілу ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, що 30 травня у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

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