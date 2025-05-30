Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 30 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Бойченка;

вул. Троїцька;

вул. Електронна;

вул. Втората;

вул. Софіївська;

вул. 1 Інгульська;

пров. 1 Інгульский;

вул. Гречишникова;

Узвіз Паромний;

вул. Інгульська;

півострів Аляуди;

вул. Аляуди;

вул. Димова;

вул. Л. Українки;

вул. Степова;

вул. Сухопутних Військ України;

вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);

вул. Пересадівська;

вул. Успенська;

вул. Ветеранів;

вул. Е. Димитрова.