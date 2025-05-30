Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 30 травня, 2025
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Сьогодні, 30 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Бойченка;
- вул. Троїцька;
- вул. Електронна;
- вул. Втората;
- вул. Софіївська;
- вул. 1 Інгульська;
- пров. 1 Інгульский;
- вул. Гречишникова;
- Узвіз Паромний;
- вул. Інгульська;
- півострів Аляуди;
- вул. Аляуди;
- вул. Димова;
- вул. Л. Українки;
- вул. Степова;
- вул. Сухопутних Військ України;
- вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);
- вул. Пересадівська;
- вул. Успенська;
- вул. Ветеранів;
- вул. Е. Димитрова.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.
План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.
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