На Одещині водій на смерть збив 13-річного велосипедиста

Велосипед збитого хлопця. Фото: Нацполіції

У четвер, 29 травня, в селі Кучурган Одеської області сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 13-річний хлопець.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними слідства, 22-річний водій автомобіля ВАЗ рухався в напрямку селища Лиманське. Під час обгону він перевищив швидкість, не впорався з керуванням і наїхав на підлітка, який їхав велосипедом узбіччям. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Встановлено, що водій був тверезим.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Призначено низку експертиз.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року в Україні сталося 9 574 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких загинули 1 252 людини, а 11 751 отримали травми.