РФ атакувала Одещину: горіли база відпочинку та будинки

Наслідки атак РФ по Одещині 1 червня 2025 року. Фото: Одеська ОВА

Вночі 1 червня росіяни ударними безпілотниками атакували Білгород-Дністровський район Одещини. Пошкоджені будинки та корпус бази відпочинку, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атак РФ по Одещині 1 червня 2025 року. Фото: Одеська ОВА Наслідки атак РФ по Одещині 1 червня 2025 року. Фото: Одеська ОВА

За його словами на території бази відпочинку спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники.

«Внаслідок удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС. На щастя, постраждалих людей немає. Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини», — написав Олег Кіпер.

Нагадаємо, що за минулу добу та у ніч на 1 червня російські війська декілька разів атакували Миколаївщину, пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждалих немає.