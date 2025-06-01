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ДТП та пограбування у Первомайську: водійку притягнули до адмінвідповідальності, її знайомого — затримали

Слідчі дії у справі ДТП та пограбування. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі ДТП та пограбування. Фото: Нацполіція

У Первомайську на Миколаївщині жінку, яка п'яною сіла за кермо та скоїла аварію, притягнули до адміністративної відповідальності. Її знайомого, якого підозрюють у пограбуванні потерпілого на місці ДТП, затримали.

Про це повідомили в Нацполіції.

Уночі 31 травня нетвереза 26-річна жінка в'їхала у припарковану автівку. Почувши удар, власник Tesla вийшов на вулицю, між сторонами виникла суперечка. Жінка викликала на підмогу чоловіка та його 28-річного знайомого. Після словесної перепалки останній відібрав у власника Tesla мобільний телефон, зняв номерні знаки з машини жінки й разом із нею та її чоловіком утік із місця події.

Телефон, який викрали у постраждалого в ДТП. Фото: НацполіціяТелефон, який викрали у постраждалого в ДТП. Фото: Нацполіція
ДТП у Первомайську. Фото: НацполіціяДТП у Первомайську. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. У водійки виявили 1,16 проміле алкоголю при допустимих 0,2. На неї склали адміністративний протокол за водіння у нетверезому стані та скоєння ДТП — матеріали передадуть до суду.

Підозрюваного у крадіжці, 28-річного чоловіка, затримали, йому загрожує до 10 років тюрми. Відібраний телефон поліцейські вилучили, після завершення слідчих дій його повернуть власнику.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік напідпитку сів за кермо автівки свого знайомого, але не зміг правильно зорієнтуватися на перехресті та випадково повернувся назад у місто, де його затримала поліція. Його підозрюють у викрадені, тож йому загрожує до п’яти років тюрми.

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