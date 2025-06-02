Горіли меблі, сміття і трава: шість пожеж на Миколаївщині за добу

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС

Протягом 1 червня та вночі 2 червня рятувальники шість разів виїжджали на ліквідацію пожеж у Миколаївській області.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

Чотири випадки сталися в Миколаєві, ще два — у Снігурівці. Йдеться про загоряння сміття, сухої трави та чагарників на відкритих територіях.

Одна пожежа виникла в житловому секторі — вночі в селищі Березанка Миколаївського району загорілися меблі в кімнаті приватного будинку. Вогонь охопив 5 квадратних метрів площі. Пожежу оперативно ліквідували.

Нагадаємо, раніше в ДСНС зазначали, що в Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року і станом на кінець березня зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.