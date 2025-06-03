  • вівторок

    3 червня, 2025

  • 23.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 23.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нічний обстріл в Одесі: пошкоджені будинки та автомобілі

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій ТрухановНаслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов

У ніч на 3 червня Одесу знову атакували. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та кілька автівок. Про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, на місці працює оперативний штаб. Місто готує допомогу з бюджету та компенсації за програмою «єВідновлення». Комунальні служби почали відновлення та прибирання.

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій ТрухановНаслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов
Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій ТрухановНаслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов
Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій ТрухановНаслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов
Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій ТрухановНаслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов
Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій ТрухановНаслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов

Нагадаємо, що в Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. Часткове знесення заплановане також у двох приватних домоволодіннях, які також зазнали пошкоджень.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині чоловіка судитимуть за шпигунство для РФ: йому загрожує довічне
Умєров: Росія передала Україні свої умови для припинення вогню
Над Миколаївщиною вночі збили «Шахед»
Реклама

Читайте також:

новини

«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко
новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко
новини

Проєкт HOPE: Найбільше житлових будинків відновлять у Центральному районі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після публікації «МикВісті» мешканцям будинку у Варварівці відновили подачу світла, якого не було більше 4 діб

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Над Миколаївщиною вночі збили «Шахед»
Умєров: Росія передала Україні свої умови для припинення вогню
На Миколаївщині чоловіка судитимуть за шпигунство для РФ: йому загрожує довічне

Над Миколаївщиною вночі збили «Шахед»

Роумінг для українців в ЕС буде, як вдома: Зеленський підписав закон

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси