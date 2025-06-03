Нічний обстріл в Одесі: пошкоджені будинки та автомобілі

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов

У ніч на 3 червня Одесу знову атакували. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та кілька автівок. Про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, на місці працює оперативний штаб. Місто готує допомогу з бюджету та компенсації за програмою «єВідновлення». Комунальні служби почали відновлення та прибирання.

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов

Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: Геннадій Труханов

Нагадаємо, що в Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. Часткове знесення заплановане також у двох приватних домоволодіннях, які також зазнали пошкоджень.