Нічний обстріл в Одесі: пошкоджені будинки та автомобілі
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- Марія Хаміцевич
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8:40, 03 червня, 2025
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У ніч на 3 червня Одесу знову атакували. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та кілька автівок. Про постраждалих не повідомляється.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
За його словами, на місці працює оперативний штаб. Місто готує допомогу з бюджету та компенсації за програмою «єВідновлення». Комунальні служби почали відновлення та прибирання.
Нагадаємо, що в Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. Часткове знесення заплановане також у двох приватних домоволодіннях, які також зазнали пошкоджень.
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