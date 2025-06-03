«Бронь» за $2500: інспектора ТЦК з Одещини підозрюють у хабарництві

На Одещині інспектора ТЦК підозрюють у хабарництві. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці затримали військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Його підозрюють у вимаганні хабаря в розмірі 2500 доларів.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, чоловік за 2500 доларів пообіцяв працівнику одного з підприємств не мобілізувати його, а також допомогти стати на військовий облік і отримати бронювання від проходження військової служби. Його затримали під час передачі всієї суми.

Інспектору повідомили про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, з можливістю конфіскації майна та забороною обіймати посади до трьох років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 448 тисяч 144 гривні.

На Одещині інспектора ТЦК підозрюють у хабарництві. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаївській області військовослужбовця та лікаря-психіатра підозрюють в організації фіктивного лікування, а також у наданні статусу обмежено придатного до служби за гроші.