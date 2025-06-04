Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджені будинки і СТО, є поранений

Наслідки російського обстрілу Одеси 3 червня, фото: Геннадій Труханов

У ніч проти 4 червня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Більшість дронів сили протиповітряної оборони збили, однак у місті є руйнування. Пошкоджено житлові будинки та станцію технічного обслуговування.

Одна людина дістала поранення ноги, медики надали їй допомогу. Ще дев’ятеро людей звернулися за психологічною підтримкою. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що вночі 3 червня Одесу також атакували. Унаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, цивільна інфраструктура та кілька автівок. Пізніше в ОВА повідомила про постраждалих.