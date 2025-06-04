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12 пожеж за добу на Миколаївщині: горіли будинки, авто і трава

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Упродовж 3 червня та в ніч проти 4 червня рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

Три пожежі сталися в житловому секторі:

У Первомайську загорівся сарай та дрова на приватній території. Загальна площа пожеж склала 10 та 12 квадратних метрів.

У селі Новософіївка Баштанського району горіла суха трава на приватній території. Місцевій пожежній охороні вдалося ліквідувати займання площею 1200 квадратних метрів.

Також горів автомобіль FIAT Doblo на відкритій території. Площа займання становила 3 квадратні метри.

Ще вісім пожеж виникли на відкритих територіях — у селах Святомиколаївка, Осетрівка, Костянтинівка, місті Снігурівка та чотири — в Миколаєві. Горіли суха трава, сміття та чагарники.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що із початком літнього сезону на Миколаївщині фіксують різке зростання кількості пожеж на відкритих територіях. Загалом з початку 2025 року сталося 625 пожеж в екосистемах — це на 68% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли фіксували 372 загоряння.

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