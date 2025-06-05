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Атака дронами на Одещину: зруйновано ліцей, лікарню і дитячий центр

Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Уночі 5 червня російські війська атакували Одеську область, випустивши понад 25 дронів. Під удар потрапив Білгород-Дністровський район, де постраждали об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Внаслідок удару повністю зруйновано амбулаторію сімейної медицини, пошкоджено та частково знищено будівлю ліцею, а також загорівся центр творчості дітей та молоді. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, зазначили у ДСНС Одещини.

До гасіння було залучено 8 одиниць техніки та 33 рятувальники, зокрема й місцеві пожежні команди.

За даними Одеської обласної прокуратури, інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють правоохоронці, які фіксують наслідки атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (частина 1 статті 438 КК України).

Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратураНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратураНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратураНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратураНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратураНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратураНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратураНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратураНаслідки російського обстрілу Одеси. Фото: Одеська облпрокуратура

Нагадаємо, що 4 червня російські війська також масовано обстрілювали Одесу ударними безпілотниками. Більшість дронів сили протиповітряної оборони збили, однак у місті були руйнування. Пошкоджено житлові будинки та станцію технічного обслуговування.

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