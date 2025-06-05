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Унаслідок ракетного удару по полігону на Полтавщині двоє поранених померли в лікарні

Унаслідок ракетного удару по полігону на Полтавщині двоє поранених померли в лікарні. Фото ілюстративне: СуспільнеУнаслідок ракетного удару по полігону на Полтавщині двоє поранених померли в лікарні. Фото ілюстративне: Суспільне

Двоє військових, які були поранені під час ракетного удару по навчальному полігону в Полтавській області, померли в лікарні.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут з посиланням на дані Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше в Сухопутних військах повідомили, що внаслідок обстрілу є поранені. Завдяки превентивним заходам більшості військових, які перебували на полігоні та виконували навчальні завдання, вдалося уникнути втрат.

Обстріл по території одного з навчальних підрозділів у Полтавській області. В момент удару військові виконуючи навчальні завдання.

Нагадаємо, що у травні росіяни атакували стрільбище військової частини на Сумщині. Там загинуло шестеро військовослужбовців та ще десять — поранені. За фактом трагедії проводиться службове розслідування.

Перед цим на початку березня 2025 року через атаку росіян на полігоні у Черкаському, що у Дніпропетровській області, загинули військові. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий визнав факт масової загибелі українських військових та пообіцяв особисто відстежувати хід розслідування справи.

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