ТЦК затримав на Буковині бойового медика та на три дні «кинув на підвал»

Замрій та Залужний, 2024 рік. Фото з фейсбук-сторінки медика

Військовослужбовці ТЦК та СП на одному з блокпостів у Чернівецькій області затримали колишнього бойового медика із Хмельниччини, а нині лікаря амбулаторії Романа Замрія. За його словами, його утримували три дні, забравши телефон.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише hromadske.

За його словами, інцидент стався 4 червня, коли його зупинили на блокпості поблизу Хотина в Чернівецькій області. Тоді представник ТЦК попросив підвезти його до військкомату, а після прибуття забрав у чоловіка телефон. Після цього Замрія доправили на проходження військово-лікарської експертизи.

Після цього, за словами медика, його «кинули на підвал», де він був разом з іншим чоловіком, який виявився майором авіації. Той просив, аби його доправили в авіаційну бригаду, однак у ТЦК відмовили.

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Сам же Замрій заявляв у військкоматі, що має бронювання, однак там йому відповіли: «У тебе немає телефона, отже, немає документів!».

За три дні, за словами Замрія, їх доправили до військової частини. Однак там військові відмовилися брати до лав піхоти майора авіації, а також почали сваритися на військових ТЦК та СП, які мобілізували медика.

«Я зауважу, що не всі ТЦК такі. Дякую Богові, що далеко не всі. Ці слова: “Я спробую, почекай, я передзвоню”. Досі лунають у моїй голові! Це нишпорення по кишенях, щоб нагодувати нас через більш ніж добу без їжі та води! Це щире враження від працівника ТЦК: “Цього не може бути”. Є нормальні люди», — написав чоловік.

Він також наголосив, що не хоче нашкодити процесу мобілізації, а без неї «ми програємо війну, і всі загинемо». А втім, продовжив він, річ не в мобілізації, а в її методах.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП наразі не коментували цих подій. hromadske звернулося до військкомату по коментар.

Нагадаємо, офіцера Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) і його спільника затримали за вимагання грошей з сімей військовозобов'язаних.