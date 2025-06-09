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За добу на Миколаївщині сталося 18 пожеж: горів автомобіль та суха трава на відкритих територіях

Пожежі на Миколаївщині 8-9 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 8-9 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 8 червня та в ніч проти 9 червня рятувальники загасили 18 пожеж на території Миколаївської області.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

Один із випадків стався на автодорозі Р-55 поблизу села Софіївка Баштанського району. Близько 10:31 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля Chevrolet Aveo під час руху. До прибуття рятувальників водій встиг локалізувати займання за допомогою вогнегасника. 

Спільними зусиллями пожежу загасили на площі 2 квадратних метри, автомобіль вдалося врятувати від знищення.

Решта 17 викликів стосувалися займання сухої трави, сміття на відкритих територіях, а також соломи на приватному подвірʼї. Загальна площа горіння склала близько 12 гектарів.

До гасіння пожеж загалом залучалися 60 рятувальників і 15 одиниць спецтехніки. Додаткову допомогу надали місцеві пожежні охорони з сіл Коблеве, Первомайське та Олександрівка. В одному з епізодів у підвозі води допомогло місцеве підприємство.

Пожежі на Миколаївщині 8-9 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 8-9 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 8-9 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 8-9 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 8-9 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 8-9 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, поблизу селища Кошари Роздільнянського району, що на Одещині, спалахнула пожежа. Загорілися суха трава та посіви пшениці.

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