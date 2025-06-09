За добу на Миколаївщині сталося 18 пожеж: горів автомобіль та суха трава на відкритих територіях
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- Даріна Мельничук
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12:45, 09 червня, 2025
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Протягом 8 червня та в ніч проти 9 червня рятувальники загасили 18 пожеж на території Миколаївської області.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Один із випадків стався на автодорозі Р-55 поблизу села Софіївка Баштанського району. Близько 10:31 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля Chevrolet Aveo під час руху. До прибуття рятувальників водій встиг локалізувати займання за допомогою вогнегасника.
Спільними зусиллями пожежу загасили на площі 2 квадратних метри, автомобіль вдалося врятувати від знищення.
Решта 17 викликів стосувалися займання сухої трави, сміття на відкритих територіях, а також соломи на приватному подвірʼї. Загальна площа горіння склала близько 12 гектарів.
До гасіння пожеж загалом залучалися 60 рятувальників і 15 одиниць спецтехніки. Додаткову допомогу надали місцеві пожежні охорони з сіл Коблеве, Первомайське та Олександрівка. В одному з епізодів у підвозі води допомогло місцеве підприємство.
Нагадаємо, поблизу селища Кошари Роздільнянського району, що на Одещині, спалахнула пожежа. Загорілися суха трава та посіви пшениці.
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