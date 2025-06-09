На Одещині загорілося поле з пшеницею

Пожежа на полі з пшеницею. Фото: Пресслужба ДСНС в Одеській області, ілюстративне

Поблизу селища Кошари Роздільнянського району, що на Одещині, спалахнула пожежа. Загорілися суха трава та посіви пшениці.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

Площа загоряння склала близько 2,5 гектара. Зазначається, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідували пожежу. Причини займання з’ясовують.

Раніше у ДСНС наголошували, що із початком літнього сезону на Миколаївщині фіксують різке зростання кількості пожеж на відкритих територіях. Загалом з початку 2025 року сталося 625 пожеж в екосистемах — це на 68% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли фіксували 372 загоряння.