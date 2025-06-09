На Одещині загорілося поле з пшеницею
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- Марія Хаміцевич
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8:48, 09 червня, 2025
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Поблизу селища Кошари Роздільнянського району, що на Одещині, спалахнула пожежа. Загорілися суха трава та посіви пшениці.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.
Площа загоряння склала близько 2,5 гектара. Зазначається, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідували пожежу. Причини займання з’ясовують.
Раніше у ДСНС наголошували, що із початком літнього сезону на Миколаївщині фіксують різке зростання кількості пожеж на відкритих територіях. Загалом з початку 2025 року сталося 625 пожеж в екосистемах — це на 68% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли фіксували 372 загоряння.
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