Одеситку засудили за поширення інформації про розташування блокпостів ТЦК

Одеситку засудили за поширення інформації про блокпости ТЦК. Ілюстраційне фото: Fotolia

Жительку Одеси засудили за поширення в Telegram-чаті даних про розташування військових та блокпостів територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Відповідний вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси 27 травня цього року.

Згідно з матеріалами справи, упродовж лютого-жовтня 2023 року жінка систематично публікувала повідомлення в чаті месенджера Telegram, де було понад 28 тисяч учасників. У них вона повідомляла про пересування військових на вулицях Мала Арнаутська, Старопортофранківська, Дальницька та Преображенська.

Також жінка вказувала точні адреси та час, коли військовослужбовці вручають повістки. Ці дані могли допомагати військовозобов'язаним уникати зустрічей з представниками ТЦК та вручення повісток.

Під час судового засідання обвинувачена визнала провину. Її адвокат наголосив, що жінка не мала злого умислу й не усвідомлювала можливих наслідків своїх дій.

Обвинувачена раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, самостійно виховує дитину 2015 року народження. Суд призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з заміною на півтора року іспитового строку.

Вирок поки не набув законної сили. Його можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів із моменту проголошення.

Нагадаємо, суд призначив 9 років ув’язнення мешканцю Миколаєва, який передавав російським військовим дані про ЗСУ.