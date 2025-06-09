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Суд у Миколаєві дав 9 років тюрми чоловіку, який 10 років тому пішов у самоволку та «зливав» дані про ЗСУ

Миколаївця засудили на 9 років ув'язнення за робота на РФ. Фото: Миколаївська облпрокуратураМиколаївця засудили на 9 років ув'язнення за робота на РФ. Фото: Миколаївська облпрокуратура

Суд призначив 9 років ув’язнення мешканцю Миколаєва, який передавав російським військовим дані про ЗСУ.

Чоловік фіксував розташування українських військових та об’єктів критичної інфраструктури й надсилав цю інформацію через Telegram, повідомили в Службі безпеки України.

Як зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі, 43-річний чоловік раніше служив у ЗСУ, але ще у 2014 році самовільно залишив частину. Після початку повномасштабної війни він активно підтримував Росію в проросійських Telegram-каналах. У вересні 2024 року його завербувала російська спецслужба.

Чоловіка затримали за місцем проживання. Суд визнав його винним у поширенні військової інформації під час воєнного стану.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть 44-річного жителя Херсона, якого підозрюють у державній зраді. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

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