На Миколаївщині чоловіка судитимуть за шпигунство для РФ: йому загрожує довічне

На Миколаївщині чоловіка судитимуть за шпигунство для Росії, фото: СБУ в Миколаївській області

На Миколаївщині завершено розслідування щодо 44-річного жителя Херсона, якого підозрюють у державній зраді.

За даними Служби безпеки України, він збирав інформацію про переміщення української військової техніки та передавав її російським спецслужбам.

За версією слідства, чоловік відстежував, як і куди рухається бойова техніка ЗСУ Миколаївською областю в напрямку Херсонщини. Особливу увагу звертав на важке озброєння. Спостереження проводив під час роботи на підприємстві та з відкритих джерел.

Зібрані дані, у тому числі фото з геолокацією, чоловік передавав через анонімний чат у «Телеграмі» своєму «зв’язковому» — громадянину РФ Сергію Лебедєву, відомому як блогер «Лохматий», повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

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За версією СБУ, російська сторона планувала використати ці розвіддані для нанесення ракетних ударів по українських військах.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Під час обшуку вилучили телефон із доказами передачі інформації. Наразі він перебуває під вартою.

Йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 КК України). Обвинувальний акт передали до суду. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині затримали 57-річну жінку, яка працювала в одному з управлінь Первомайської міськради. Її також підозрюють у роботі на Сергія Лебедєва.

Раніше повідомлялось, що мешканка Очакова отримала 8 років вʼязниці за передачу координатівмісць дислокації Збройних сил. Вона передавала дані через куратора так званого «підпілля» Сергія Лебедєва.

Згідно із контекстом повідомлень та іменем, з яким вона звертається у своїх повідомленнях, найімовірніше, що вона користувалась Telegram-каналом «Лохматий Z Николаев», власником якого є Сергій Лебедєв, який працював на ФСБ як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости».

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Слід зазначити, що у 2023 році Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ та Сергія Лебедєва.