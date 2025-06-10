На Миколаївщині за добу сталося 27 пожеж: горіли будинки, авто й поля

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

За добу 9 червня та в ніч на 10 червня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 27 пожеж. Горіли житлові будинки, автомобілі, кафе, підприємства й поля.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Миколаєві зайнявся заклад харчування на пляжі в мікрорайоні Намив. Пожежу швидко загасили. У селі Софіївка Баштанського району виникла пожежа на території приватного підприємства, працівники встигли самостійно загасити вогонь до приїзду рятувальників.

Також двічі горіли автомобілі. У Миколаєві загорівся легковик Mazda 6. На трасі біля Баштанки після ДТП спалахнув Lexus, рятувальники не дали вогню перекинутися на вантажівку.

У житловому секторі зафіксовано три пожежі. У Новій Одесі горіло перекриття будинку — ймовірно через коротке замикання. За іншою адресою в цьому ж місті зайнялися господарчі споруди й суха трава. Вогонь вдалося зупинити, не допустивши його поширення на житло. У селі Токарівка пожежа виникла в кімнаті будинку. Врятовано будівлю та господарську споруду.

Решта 20 пожеж — займання сухої трави та чагарників. У селі Лідіївка вигорів гектар поля з пшеницею.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.