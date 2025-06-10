У Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа в будинку: постраждала пенсіонерка
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- Даріна Мельничук
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12:05, 10 червня, 2025
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Вранці 10 червня в Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа у приватному житловому будинку.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами сусідів, у будинку могла перебувати власниця. Під час проведення оперативної розвідки в задимленій кухні рятувальники виявили маломобільну жінку. Її винесли на свіже повітря та передали медикам.
Постраждала — 80-річна пенсіонерка, 1944 року народження. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння.
Площа пожежі становила 5 квадратних метрів. Вогнеборці загасили її, не допустивши поширення вогню в інші приміщення будинку. Причини займання наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, 8 червня та в ніч проти 9 червня рятувальники загасили 18 пожеж на території Миколаївської області.
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