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У Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа в будинку: постраждала пенсіонерка

У Миколаєві в приватному будинку сталась пожежа. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві в приватному будинку сталась пожежа. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 10 червня в Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа у приватному житловому будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами сусідів, у будинку могла перебувати власниця. Під час проведення оперативної розвідки в задимленій кухні рятувальники виявили маломобільну жінку. Її винесли на свіже повітря та передали медикам.

Постраждала — 80-річна пенсіонерка, 1944 року народження. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння.

Площа пожежі становила 5 квадратних метрів. Вогнеборці загасили її, не допустивши поширення вогню в інші приміщення будинку. Причини займання наразі з’ясовуються.

У Миколаєві в приватному будинку сталась пожежа. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві в приватному будинку сталась пожежа. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві в приватному будинку сталась пожежа. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві в приватному будинку сталась пожежа. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві в приватному будинку сталась пожежа. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві в приватному будинку сталась пожежа. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, 8 червня та в ніч проти 9 червня рятувальники загасили 18 пожеж на території Миколаївської області.

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