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У Харкові зросла кількість постраждалих після нічної атаки

Унаслідок нічної атаки армії РФ на Харків кількість постраждалих зросла. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийУнаслідок нічної атаки армії РФ на Харків кількість постраждалих зросла. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Унаслідок нічної атаки армії РФ на Харків кількість постраждалих зросла до 64 осіб, серед них дев’ятеро дітей. Ще троє людей загинули.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ворог завдав удару по житлових кварталах міста, що спричинило масштабні пожежі. Наразі в місті тривають рятувальні та відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків обстрілу долучилися підрозділи ДСНС, комунальні служби та Національна поліція.

«Росія щодня продовжує терор проти України. Кожен такий удар доводить, що тиску на неї досі недостатньо», — зазначив президент.

Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів, зокрема Сполучені Штати, посилити тиск на Росію та не зволікати з ухваленням рішень, які можуть обмежити її військові можливості.

Унаслідок нічної атаки армії РФ на Харків кількість постраждалих зросла. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийУнаслідок нічної атаки армії РФ на Харків кількість постраждалих зросла. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Унаслідок нічної атаки армії РФ на Харків кількість постраждалих зросла. Фото: Telegram/Володимир ЗеленськийУнаслідок нічної атаки армії РФ на Харків кількість постраждалих зросла. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, що росіяни завдали удару 17 ударними дронами по двох районах Харкова — Слобідському та Основʼянському. За попередніми даними прокуратури, росіяни вдарили безпілотниками «Герань-2».

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