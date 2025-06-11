Нічна атака на Харків: двоє загиблих і десятки поранених, серед них діти

У ніч проти 11 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Харків, застосувавши 17 ударних безпілотників «Шахед». Обстріли зачепили житлові райони Слобідського та Основ’янського районів міста, внаслідок чого загинули двоє людей, а кількість поранених зросла до 57, серед них — восьмеро дітей.

За повідомленням мера Харкова Ігоря Терехова, дрони почали влучати по місту близько 00:31. Протягом кількох хвилин фіксувалися прямі удари по багатоповерхівках, приватних будинках, громадському транспорту, дитячих майданчиках і промислових об’єктах.

Серед поранених — 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Рятувальники евакуювали мешканців з осель, що загорілися після вибухів. У багатьох будинках вибито вікна, пошкоджено дахи, вигоріли автівки. Суттєво постраждали тролейбуси та контактна мережа.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомив про влучання безпілотників у тролейбусне депо Слобідського району. Унаслідок цього госпіталізовано дев’ятеро постраждалих, зокрема двоє дітей. За останніми даними, кількість поранених сягнула 57 осіб — усім надається медична допомога, зазначили у ДСНС України.

Наслідки обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Харкові збільшилась кількість загиблих внаслідок удару, який російські війська завдали 7 червня — під завалами на підприємстві знайшли ще одне тіло. Таким чином, ця атака вже забрала життя чотирьох людей.