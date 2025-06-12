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Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову 7 червня зросла до чотирьох

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертого загиблого. Фото: ДСНСУ Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертого загиблого. Фото: ДСНС

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертого загиблого внаслідок російського обстрілу, який стався 7 червня. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Про це повідомляють у ДСНС.

«Харків: під час розбору завалів на території цивільного підприємства у Київському районі міста рятувальники виявили тіло четвертої загиблої особи. Наразі тривають роботи з його вилучення», — йдеться у повідомленні.  

Пошуково-рятувальні роботи тривають, адже є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди.

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертого загиблого. Фото: ДСНСУ Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертого загиблого. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що росіяни завдали удару 17 ударними дронами по двох районах Харкова — Слобідському та Основʼянському. За попередніми даними прокуратури, росіяни вдарили безпілотниками «Герань-2».

Станом на 11 червня було відомо про трьох загиблих.

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