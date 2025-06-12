Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову 7 червня зросла до чотирьох
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- Альона Коханчук
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11:09, 12 червня, 2025
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У Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертого загиблого внаслідок російського обстрілу, який стався 7 червня. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.
Про це повідомляють у ДСНС.
«Харків: під час розбору завалів на території цивільного підприємства у Київському районі міста рятувальники виявили тіло четвертої загиблої особи. Наразі тривають роботи з його вилучення», — йдеться у повідомленні.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, адже є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди.
Нагадаємо, що росіяни завдали удару 17 ударними дронами по двох районах Харкова — Слобідському та Основʼянському. За попередніми даними прокуратури, росіяни вдарили безпілотниками «Герань-2».
Станом на 11 червня було відомо про трьох загиблих.
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