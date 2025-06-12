На Миколаївщині за добу сталися 24 пожежі: горіли посіви, ліс, суха трава та будинки

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 11 червня. Фото: ДСНС

Протягом доби на Миколаївщині сталося 24 пожежі, більшість з яких спричинено необережним поводженням з вогнем. Лише одна — внаслідок російського обстрілу.

Про це 12 червня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Дмитрівка після удару по Куцурубській громаді загорівся приватний будинок. Вогонь охопив 50 квадратних метрів, але встигли врятувати гараж і легковик.

В інших випадках — горіли прибудови до будинків, суха трава, сміття, посіви пшениці. У селі Федорівка вдалося врятувати 15 гектарів пшениці й 500 кілограмів сіна. У Веселинівській громаді вогонь перекинувся на хвойний настил.

Загальна площа загорянь за добу — понад 17 гектарів. До ліквідації залучили 80 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також допомагали місцеві пожежні охорони з різних громад.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 11 червня. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 11 червня. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 11 червня. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 11 червня. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 11 червня. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 11 червня. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 11 червня. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.