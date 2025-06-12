На Одещині двомісячне немовля не прокинулося: поліція розслідує обставини смерті

В Одеській області помер двомісячний хлопчик. Ілюстративне фото: Руслан Марцінків/Facebook

У Біляївській громаді Одеської області помер двомісячний хлопчик. За попередньою інформацією, причиною смерті могла стати пневмонія. Родина перебувала під наглядом соціальних служб.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Трагедія сталася кілька днів тому в одному з населених пунктів Біляївської громади. За даними слідства, 33-річна жінка вклала сина спати, а вранці виявила його без ознак життя.

«Тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу. Попередньо встановлено, що смерть настала внаслідок пневмонії. Разом із жінкою проживають ще двоє дітей — 4 і 7 років. Сім’я перебуває на обліку в соціальній службі», — йдеться у повідомленні.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками пункту 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть», а також за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Нагадаємо, поліція Одещини розслідує випадок жорстокого побиття 12-річного хлопчика. У соцмережах поширили відео, на якому видно, як 17-річний підліток, у присутності іншого, б'є дитину.