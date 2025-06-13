У Корабельному районі Миколаєва пожежа знищила кімнату в приватному будинку
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- Даріна Мельничук
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12:33, 13 червня, 2025
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Вранці 13 червня в Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа у приватному будинку.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
На місце події прибули рятувальники, які виявили, що одна з кімнат повністю охоплена вогнем, а інші приміщення будинку були частково пошкоджені — закоптилися стіни та стеля. Пожежу ліквідувати на площі 40 квадратних метрів. Вогнеборці не допустити поширення вогню на весь будинок.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав — інформації про травмованих немає. Наразі фахівці з'ясовують причину виникнення загоряння.
Нагадаємо, протягом доби на Миколаївщині сталося 24 пожежі, більшість з яких спричинено необережним поводженням з вогнем. Лише одна — внаслідок російського обстрілу.
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