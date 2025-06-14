Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина та поранено чотирьох людей
-
- Альона Коханчук
-
•
-
14:12, 14 червня, 2025
-
На Херсонщині внаслідок російських атак загинула 11-річна дитина, ще четверо людей отримали поранення.
Про це повідомляє Національна поліція.
11 червня у Білозерці російський дрон скинув вибухівку, внаслідок чого тяжко постраждав 11-річний хлопчик. Дитину госпіталізували, однак врятувати її не вдалося — від отриманих травм він помер у лікарні.
Того ж дня у Білозерці поранення отримав 58-річний чоловік. Ще двоє постраждалих — 70-річний мешканець Дудчан і 49-річний житель Білозерки — зазнали поранень під час артилерійських обстрілів 12 червня.
Крім того, до лікарні доправили 66-річного мешканця села Садове, який 7 червня постраждав від атаки дрона.
У селі Черешеньки внаслідок удару з БпЛА зайнялися поля — вогонь знищив близько 20 гектарів пшениці.
Нагадаємо, що будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, зруйновану внаслідок обстрілу 5 червня, наразі відновлювати не будуть.
Останні новини про: обстріл Херсона