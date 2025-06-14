Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина та поранено чотирьох людей

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина. Фото: Нацполіція

На Херсонщині внаслідок російських атак загинула 11-річна дитина, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє Національна поліція.

11 червня у Білозерці російський дрон скинув вибухівку, внаслідок чого тяжко постраждав 11-річний хлопчик. Дитину госпіталізували, однак врятувати її не вдалося — від отриманих травм він помер у лікарні.

Того ж дня у Білозерці поранення отримав 58-річний чоловік. Ще двоє постраждалих — 70-річний мешканець Дудчан і 49-річний житель Білозерки — зазнали поранень під час артилерійських обстрілів 12 червня.

Крім того, до лікарні доправили 66-річного мешканця села Садове, який 7 червня постраждав від атаки дрона.

У селі Черешеньки внаслідок удару з БпЛА зайнялися поля — вогонь знищив близько 20 гектарів пшениці.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина. Фото: Нацполіція

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина. Фото: Нацполіція

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина. Фото: Нацполіція

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, зруйновану внаслідок обстрілу 5 червня, наразі відновлювати не будуть.