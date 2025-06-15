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Пожежі в Миколаївській області: 9 випадків за добу

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 14 червня вогнеборці дев’ять разів виїжджали на виклики для ліквідації пожеж у Миколаївській області.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області

П’ять із загорань сталися на відкритих територіях — вогонь охопив понад 3 гектари. У житловому секторі зафіксували ще два випадки. До гасіння пожеж залучили 10 одиниць техніки та 35 вогнеборців.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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