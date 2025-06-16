Дощі зменшили пожежну небезпеку на Миколаївщині, але загоряння все ж сталися, — ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Незважаючи на дощову погоду, протягом доби на Миколаївщині зафіксували п’ять пожеж.

У чотирьох випадках горіли суха трава, чагарники та сміття. Осередки займання були в Єланці, Новоруському та двічі в Миколаєві, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Ще один інцидент трапився у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки в Миколаєві. На виклик виїжджали рятувальники 4-ї ДПРЧ.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.