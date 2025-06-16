Дощі зменшили пожежну небезпеку на Миколаївщині, але загоряння все ж сталися, — ДСНС
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- Марія Хаміцевич
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12:38, 16 червня, 2025
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Незважаючи на дощову погоду, протягом доби на Миколаївщині зафіксували п’ять пожеж.
У чотирьох випадках горіли суха трава, чагарники та сміття. Осередки займання були в Єланці, Новоруському та двічі в Миколаєві, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Ще один інцидент трапився у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки в Миколаєві. На виклик виїжджали рятувальники 4-ї ДПРЧ.
Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
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