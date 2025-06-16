В Одесі хлопчик випав з вікна п’ятиповерхового будинку: дитина в реанімації

Жетон поліцейського. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Одесі з вікна п’ятиповерхівки випав семирічний хлопчик. Наразі дитина у лікарні у важкому стані.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Інцидент стався вночі по вулиці Великій Арнаутській. За попередньою інформацією, дитина проживала разом із матір’ю в квартирі на останньому поверсі будинку. Постраждалого першою знайшла місцева мешканка, яка й викликала поліцію. Дитину з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де вона наразі перебуває під наглядом медиків.

На місці працювали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Родина раніше не потрапляла в поле зору соціальних чи правоохоронних служб. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, що у Біляївській громаді Одеської області помер двомісячний хлопчик. За попередньою інформацією, причиною смерті могла стати пневмонія. Родина перебувала під наглядом соціальних служб.