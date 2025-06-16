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«Це полтавський суржик», — у Сердючки відповіли на звинувачення у піснях російською

ФОТО: VERKA SERDUCHKA.ART/FACEBOOKКонцерт Вєрки Сердючки. ФОТО: VERKA SERDUCHKA.ART/FACEBOOK

Представник Андрія Данилка прокоментував скандал, що виник після виступу артиста 13 червня на концерті в Osocor Residence у Києві, де прозвучали пісні російською мовою.

У коментарі «Українській правді» команда Данилка зазначила, що під час концерту Вєрки Сердючки виконувалися пісні українською, англійською, а також «кілька старих пісень в оригіналі». При цьому наголошується, що Сердючка не зверталася до публіки російською мовою.

«Вєрка Сердючка розмовляє своїм локальним діалектом — полтавським суржиком, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу. Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни й не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в’їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які дістали поранення на фронті», — сказав PR-директор Данилка.

Також представник артиста заперечив порушення мовного законодавства, посилаючись на Закон № 2310-IX від 19.06.2023 року, який «не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження».

«Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в’їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті», — додали у виконавця.

Нагадаємо, що до Уповноваженого із захисту державної мови подали скаргу на концерт Вєрки Сердючки в Києві через пісні російською. Автор скарги — телеведучий з Миколаєва Віктор Дяченко. Причиною звернення стало використання російської мови під час ведення програми, а також виконання російськомовних пісень.

Пізніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України через порушення мовного закону.

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