«Це полтавський суржик», — у Сердючки відповіли на звинувачення у піснях російською
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- Даріна Мельничук
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17:45, 16 червня, 2025
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Представник Андрія Данилка прокоментував скандал, що виник після виступу артиста 13 червня на концерті в Osocor Residence у Києві, де прозвучали пісні російською мовою.
У коментарі «Українській правді» команда Данилка зазначила, що під час концерту Вєрки Сердючки виконувалися пісні українською, англійською, а також «кілька старих пісень в оригіналі». При цьому наголошується, що Сердючка не зверталася до публіки російською мовою.
«Вєрка Сердючка розмовляє своїм локальним діалектом — полтавським суржиком, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу. Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни й не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в’їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які дістали поранення на фронті», — сказав PR-директор Данилка.
Також представник артиста заперечив порушення мовного законодавства, посилаючись на Закон № 2310-IX від 19.06.2023 року, який «не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження».
«Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в’їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті», — додали у виконавця.
Нагадаємо, що до Уповноваженого із захисту державної мови подали скаргу на концерт Вєрки Сердючки в Києві через пісні російською. Автор скарги — телеведучий з Миколаєва Віктор Дяченко. Причиною звернення стало використання російської мови під час ведення програми, а також виконання російськомовних пісень.
Пізніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України через порушення мовного закону.
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