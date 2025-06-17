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Пожежі на Миколаївщині: згоріло понад 18 гектарів полів і лісу, втрачено частину врожаю

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Упродовж 16 червня та в ніч проти 17 червня на Миколаївщині сталося 25 пожеж. Горіли ліси та поля.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, одна з них виникла в житловому секторі — у селі Зоря Шевченківської громади загорівся сарай на приватній території. Полум’я охопило 15 квадратних метрів. Пожежу ліквідували рятувальники та місцева пожежна охорона.

Решта загорянь — пожежі в екосистемах, зокрема у лісах та на полях із пшеницею. Вогонь охопив території в різних районах області, зокрема у селах Олександрівка, Баратівка, Казанка, Утішне, Новогеоргіївка, Парутине, Куцуруб, Лугове, Василівка, Дмитрівка, Лупареве, Чемерлієве, Антонівка, Миколаївське, Кримка, Арбузинка, Крива Пустош, Єланець, а також у містах Очаків, Снігурівка, Нова Одеса, Миколаїв.

Загальна площа загорянь перевищила 18 гектарів. Внаслідок двох пожеж було знищено 14 000 квадратних метрів поля пшениці. Завдяки рятувальним заходам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні поля площею 450 гектарів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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