Через російську атаку пошкоджено залізницю та вагони з українським зерном

Пошкоджена залізнична інфраструктуру в Києві та області, 17 червня. Фото: Олександр Перцовський / Facebook

У ніч на 18 червня внаслідок російської атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру в Києві та в області. Також постраждали вагони, у яких перевозили українське зерно.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що інцидент не вплинув на розклад руху поїздів — усі пошкодження буде оперативно усунено.

«Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське. Утім, без шансів. Усе буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде», — заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Пошкоджена залізнична інфраструктуру в Києві та області, 17 червня. Фото: Олександр Перцовський / Facebook Пошкоджена залізнична інфраструктуру в Києві та області, 17 червня. Фото: Олександр Перцовський / Facebook

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.

Наразі у Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки.