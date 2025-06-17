Через російську атаку пошкоджено залізницю та вагони з українським зерном
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- Даріна Мельничук
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14:29, 17 червня, 2025
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У ніч на 18 червня внаслідок російської атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру в Києві та в області. Також постраждали вагони, у яких перевозили українське зерно.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Зазначається, що інцидент не вплинув на розклад руху поїздів — усі пошкодження буде оперативно усунено.
«Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське. Утім, без шансів. Усе буде оперативно відновлено, на рух поїздів впливу не буде», — заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.
Наразі у Києві тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки.
Також вночі 17 червня російські війська атакували і Одесу ударними дронами. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих.
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