В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи: загинули 2 людини, ще 17 — поранені

Наслідки російських атак по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська ОВА

Унаслідок російської дронової атаки по Одесі 17 червня кількість загиблих зросла до двох. Під завалами знайшли тіло 78-річної жінки.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, загалом до медиків звернулися 26 людей. Усі вони отримали необхідну допомогу та наразі проходять амбулаторне лікування.

У ДСНС уточнили, що в Одесі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях атак. Зазначається, що загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення.

На місці продовжують працювати комунальні служби, ліквідуючи наслідки удару.

Як повідомлялось, вночі 17 червня російські війська атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. У місті виникли пожежі