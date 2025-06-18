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На Миколаївщині за добу сталися 23 пожежі: знову горіли поля з пшеницею

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 17 червня та в ніч на 18 червня рятувальники Миколаївської області загасили 23 пожежі, п’ять з яких виникли у житловому секторі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

У селі Кумари Первомайського району у приватному будинку загорілися речі. Пожежу площею 2 квадратних метри ліквідували вогнеборці. У селі Воскресенське Миколаївського району зайнялася суха трава та сарай на дачній ділянці — згоріло понад 1000 квадратних метрів території.

У селі Лугове Коблівської громади через займання сухостою вогонь ледь не дістався до житлового будинку. Рятувальників вдалося зупинити пожежу площею 200 квадратних метрів. У Новокондаковому Снігурівської громади також загорівся сарай. Аналогічна ситуація трапилася зранку 18 червня в Костянтинівці, де також вдалося не допустити поширення вогню на житлові будівлі.

Крім цього, двічі горіли поля з зерновими культурами. У селі Новотимофіївка горів ячмінь на площі 7,5 гектарів. Спільними зусиллями вогнеборців вдалося не допустити знищення ще 30 гектарів. У Краснопіллі Березанської громади зайнялися пшениця та сухостій — вогонь охопив 1,5 гектари, з них 0,8 гектара припадало на пшеницю.

Решта пожеж виникла на відкритих територіях: горіла суха трава в різних громадах області, зокрема у Врадіївці, Первомайську, Новій Одесі, Очакові, Миколаєві та інших населених пунктах. Загальна площа загорянь склала близько 7 гектарів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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