Росіяни атакували пожежну частину на Херсонщині: поранені троє рятувальників

Пожежна частина в Білозерці, на яку росіяни скинули вибухівку 18 червня. Фото: ДСНС

У селищі Білозерка на Херсонщині російські війська скинули вибухівку з безпілотників на пожежну частину. Внаслідок удару постраждали троє рятувальників — 24, 31 і 38 років.

Про це 18 червня повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

За словами рятувальників, у всіх виявили травми — контузії, забої, поранення від вибухів. У двох — уламкові поранення. Усім надали медичну допомогу.

За даними ДСНС, росіяни застосували три FPV-дрони. Унаслідок атаки пошкоджена будівля частини, зруйновані ворота, покрівля, вікна та пожежний автомобіль.

Пожежна частина в Білозерці, на яку росіяни скинули вибухівку 18 червня. Фото: ДСНС Пожежна частина в Білозерці, на яку росіяни скинули вибухівку 18 червня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 18 червня в Херсоні російські військові також скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги. В результаті були поранені двоє медиків. А протягом минулої доби, внаслідок обстрілу росіянами Херсонської області, загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.