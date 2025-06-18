Росіяни атакували пожежну частину на Херсонщині: поранені троє рятувальників
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- Марія Хаміцевич
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15:00, 18 червня, 2025
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У селищі Білозерка на Херсонщині російські війська скинули вибухівку з безпілотників на пожежну частину. Внаслідок удару постраждали троє рятувальників — 24, 31 і 38 років.
Про це 18 червня повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
За словами рятувальників, у всіх виявили травми — контузії, забої, поранення від вибухів. У двох — уламкові поранення. Усім надали медичну допомогу.
За даними ДСНС, росіяни застосували три FPV-дрони. Унаслідок атаки пошкоджена будівля частини, зруйновані ворота, покрівля, вікна та пожежний автомобіль.
Нагадаємо, що 18 червня в Херсоні російські військові також скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль швидкої допомоги. В результаті були поранені двоє медиків. А протягом минулої доби, внаслідок обстрілу росіянами Херсонської області, загинули двоє людей, ще 34 — отримали поранення.
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