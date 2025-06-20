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Російські дрони атакували залізничний вокзал в Одесі: є пошкодження

Залізничний вокзал в Одесі. Фото: uk.wikipedia.orgЗалізничний вокзал в Одесі. Фото: uk.wikipedia.org

У ніч на 20 червня російські війська атакували Одесу дронами. Пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. Люди не постраждали. Залізничники вже ліквідовують наслідки. Рух поїздів відбувається за графіком.

Нагадаємо, що вночі російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовані понад 10 влучань, унаслідок чого виникли масштабні пожежі.

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