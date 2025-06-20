Нічна атака на Одесу: дрони влучили у будинки, є загиблий, постраждали 13 людей

Оновлено: змінена інформація щодо кількості постраждалих



Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Вночі 20 червня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, зафіксовані понад 10 влучань, унаслідок чого виникли масштабні пожежі.

Полум’ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. Вогнеборці змогли врятувати трьох людей, ще шістьох евакуювали. Під час гасіння пожежі на рятувальників обвалилися конструкції – постраждали три вогнеборці. Вони у лікарні, стан стабільний.

Також вогонь пошкодив 23-поверховий будинок — загорілись 18, 19 і 20 поверхи. Із будівлі евакуювали 600 мешканців. З однієї із заблокованих квартир врятували трьох людей, серед них двоє дітей.

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Крім того, згоріли ще п’ять житлових будинків і три автомобілі. На місці одного зі зруйнованих будинків ДСНС розгорнула пункт незламності.

За словами мешканців, під завалами може залишатися ще одна людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Загалом унаслідок нічної атаки постраждали 13 людей, серед них — троє рятувальників.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки РФ загинула одна людина, ще 14 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Там також додали, що під час нічного удару по Одесі російські війська застосували щонайменше 10 БпЛА.

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини 20 червня. Фото: ДСНС

Як повідомлялось, вночі 17 червня російські війська атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. У місті виникли пожежі.

Пізніше стало відомо, що в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи, загинули 2 людини, ще 17 — поранені.