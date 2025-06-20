Жителька Південноукраїнська втратила ₴168 тисяч через шахрайську «допомогу» онлайн

У Південноукраїнську 52-річна жінка стала жертвою шахраїв. Ілюстраційне фото: ua.depositphotos.com

У Південноукраїнську 52-річна жінка стала жертвою шахраїв, які обіцяли фінансову допомогу від міжнародної організації. Замість отримання коштів вона втратила майже 168 тисяч гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За словами жінка, вона отримала у месенджері повідомлення від імені знайомої про нібито можливість отримати виплати. Перейшовши за посиланням, жінка заповнила анкету на сторонньому сайті, вказала дані банківської картки — після чого з її рахунку зникли гроші.

Із заявою про шахрайство вона звернулась до поліції. Правоохоронці розпочали розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Згідно із законодавством, санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині почастішали випадки телефонного шахрайства. До місцевих підприємців телефонують невідомі, які представляються працівниками податкової служби та вимагають гроші нібито за «вирішення проблем».