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На Миколаївщині телефонні шахраї дзвонять підприємцям видаючи себе за податківців

На Миколаївщині активізувалися телефонні шахраї. Фото: freepik.comНа Миколаївщині активізувалися телефонні шахраї. Фото: freepik.com

На Миколаївщині почастішали випадки телефонного шахрайства. До місцевих підприємців телефонують невідомі, які представляються працівниками податкової служби та вимагають гроші нібито за «вирішення проблем».

Як повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області, зловмисники видають себе за посадовців відомства — зокрема, посилаються на керівництво податкової. Вони чинять психологічний тиск та намагаються виманити у підприємців гроші.

Податкова попереджає, що її працівники не мають права вимагати або збирати кошти у бізнесу. Підприємцям радять бути пильними, перевіряти всю отриману інформацію та не вестися на провокації. У разі підозрілих дзвінків слід одразу звертатися до правоохоронців або повідомити Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Нагадаємо, що у Первомайському районі Миколаївської області поліцейські розслідують серію шахрайств, унаслідок яких мешканці регіону втратили близько 300 тисяч гривень.

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