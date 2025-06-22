У Миколаєві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
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- Аліна Квітко
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9:46, 22 червня, 2025
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У ніч на 22 червня в Центральному районі Миколаєва загорілась квартира — одна жінка загинула, ще одного чоловіка госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.
Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Вогонь охопив побутові речі та меблі, спричинивши щільне задимлення і загрозу поширення вогню на інші поверхи.
На виклик оперативно приїхали пожежники, які приступили до гасіння та евакуації мешканців. Загалом із будинку вивели 8 людей. Двоє з них – жінка та чоловік 1960 року народження – були винесені на ношах.
Причину займання встановлюють спеціалісти.
Нагадаємо, що протягом минулої доби у Миколаївській області сталося 41 пожежа. Вогонь охопив суху траву, хвойний настил у лісах, посіви пшениці та ячменю, чагарники, сміття та автомобільні шини.
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