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У Миколаєві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка

У Миколаєві під час пожежі в квартирі 21 червня загинула жінка, фото: ДСНСУ Миколаєві під час пожежі в квартирі 21 червня загинула жінка, фото: ДСНС

У ніч на 22 червня в Центральному районі Миколаєва загорілась квартира — одна жінка загинула, ще одного чоловіка госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вогонь охопив побутові речі та меблі, спричинивши щільне задимлення і загрозу поширення вогню на інші поверхи.

На виклик оперативно приїхали пожежники, які приступили до гасіння та евакуації мешканців. Загалом із будинку вивели 8 людей. Двоє з них – жінка та чоловік 1960 року народження – були винесені на ношах.

Причину займання встановлюють спеціалісти.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у Миколаївській області сталося 41 пожежа. Вогонь охопив суху траву, хвойний настил у лісах, посіви пшениці та ячменю, чагарники, сміття та автомобільні шини.

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