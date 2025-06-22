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Росіяни атакували Одещину дронами — пошкоджено будівлі швидкої, будинок і авто

Росіяни атакували Одещину дронами 21 червня. Фото: Одеська обласна прокуратураРосіяни атакували Одещину дронами 21 червня. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 22 червня російські війська атакували Білгород-Дністровський район Одещини ударними дронами. 

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки пошкоджені будівлі станції швидкої допомоги, житловий будинок, гаражі та кілька автомобілів. Список руйнувань уточнюється.

Прокурори разом із правоохоронцями документують наслідки удару. За фактом обстрілу розпочато розслідування як за воєнний злочин.

осіяни атакували Одещину дронами 21 червня. Фото: Одеська обласна прокуратураРосіяни атакували Одещину дронами 21 червня. Фото: Одеська обласна прокуратура
осіяни атакували Одещину дронами 21 червня. Фото: Одеська обласна прокуратураРосіяни атакували Одещину дронами 21 червня. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Куцурубську громаду та атакували Очаків дроном.

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